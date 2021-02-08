Депутаты Екатеринбурга выбрали нового мэра

Выступление Алексея Орлова перед депутатами длилось более часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, с декабря 2020 года работающий в статусе врио главы города, назначен градоначальником. Такое решение на очередном заседании приняли депутаты муниципальной думы, передает корреспондент URA.RU с места событий. За Орлова проголосовал 31 депутат, его конкуренты — глава Ленинского района Дмитрий Ноженко и депутат заксобрания Михаил Зубарев — не получили голосов, два человека воздержались.

«[Алексей Орлов] человек, максимально готовый к управлению сложным городским хозяйством, у него колоссальный опыт работы в органах местного управления», — сказал перед голосованием замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников, возглавлявший конкурсную комиссию, которая с 1 по 3 февраля собеседовала 42 кандидатов на пост мэра и в итоге рекомендовала думе поддержать именно Орлова.

После этого Орлов презентовал депутатам свою программу, в составлении которой, как говорят в его окружении, он принимал непосредственное участие. Она включает в себя пять разделов: «Екатеринбург — центр деловых коммуникаций», «город новых архитектурных решений», «умный город», «новая экономика» и «город добра и соучастия» (этому пункту он уделил особое внимание). Как и анонсировало URA.RU, программы Дмитрия Ноженко и Михаила Зубарева не заслушивались: новый мэр сразу уехал на прощание с директором УГМК Владимиром Белоглазовым — своим другом и неформальным советником.

Орлов был назначен первым замруководителя администрации Екатеринбурга 21 декабря 2020 года. До этого он работал в статусе первого замгубернатора. На следующий день, 22 декабря, Александр Высокинский подал в отставку с поста мэра, и до настоящего момента Орлов замещал его с приставкой «и. о.».

Алексей Орлов заложил в свою программу пять принципов Фото: скриншот трансляции заседания думы

В основу плана Алексея Орлова, состоящего из пяти направлений, лег проект развития уральской столицы, писавшийся в начале 2000-х Фото: скриншот трансляции заседания думы