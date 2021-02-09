В России сиротам хотят дать бессрочные льготы

Для сирот и ветеранов боевых действий сохранят бюджетные места Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал одобрить право сирот и ветеранов боевых действий на бюджетные места в вузах. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.

«Внесенные изменения бессрочно закрепляют особое право выше указанных категорий граждан на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета», — сообщила сенатор, председатель Комитета СФ Инна Святенко. По словам сенатора, ветераны боевых действий, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей смогут получить высшее образование бесплатно в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Ранее эта норма была временной и ее срок истек 1 января текущего года.

Минпросвещения РФ готовится внести поправки в закон «О дополнительных гарантиях по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Эти категории граждан с 1 сентября текущего года получат право на два бесплатных образования по программам профессиональной подготовки. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России стало меньше детей-сирот. С 2018 года их число сократилось на 15%, пишет «Национальная служба новостей».