Компании российских олигархов помогают властям ускорить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.
«Сталелитейный завод Evraz Plc стремится вакцинировать от 50% до 70% своих сотрудников, а главный исполнительный директор, миллиардер Александр Фролов, был одним из первых, кто получил вакцину», — пишет Bloomberg. Доли в этой компании также принадлежат Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Геннадию Козовому.
Холдинг «Металлоинвест», основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, помогает местным органам здравоохранения отслеживать своих сотрудников, желающих получить вакцину от COVID. Сделать прививку можно сразу на рабочем месте. Золотодобывающая компания «Полюс» также объявила о начале кампании по вакцинации на производственных предприятиях. Крупнейшим акционером фирмы является семья сенатора Сулеймана Керимова.
Ранее URA.RU сообщало, на Магнитогорском металлургическом комбинате создали электронную программу под названием «Вакцинация». Работники ММК могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции, используя специально разработанную программу для мобильного приложения «Мой ММК».
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