09 февраля 2021

Bloomberg раскрыл, как олигархи в РФ помогают бороться с COVID. В их числе — уральцы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, прививка от ковид
Сотрудникам предлагают вакцинироваться прямо на рабочих местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании российских олигархов помогают властям ускорить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сталелитейный завод Evraz Plc стремится вакцинировать от 50% до 70% своих сотрудников, а главный исполнительный директор, миллиардер Александр Фролов, был одним из первых, кто получил вакцину», — пишет Bloomberg. Доли в этой компании также принадлежат Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Геннадию Козовому.

Холдинг «Металлоинвест», основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, помогает местным органам здравоохранения отслеживать своих сотрудников, желающих получить вакцину от COVID. Сделать прививку можно сразу на рабочем месте. Золотодобывающая компания «Полюс» также объявила о начале кампании по вакцинации на производственных предприятиях. Крупнейшим акционером фирмы является семья сенатора Сулеймана Керимова.

Ранее URA.RU сообщало, на Магнитогорском металлургическом комбинате создали электронную программу под названием «Вакцинация». Работники ММК могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции, используя специально разработанную программу для мобильного приложения «Мой ММК».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...