Аналитик спрогнозировал скачок цен на электронику до 50%

Электроника в России в течение 2021 года подорожает до 50% в зависимости от сегмента. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Закупочные цены на электронику в Китае уже выросли на 10—15%. А проблемы с логистикой добавляют еще 2—3% к цене. В зависимости от сегмента электроника подорожает на величину от 10 до 40% в течение 2021 года. Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40—50%», — заявил «Известиям» Муртазин. Основными причинами роста цен являются глобальный дефицит компонентов, проблемы с логистикой и антикитайские санкции США.
По словам аналитика, стоимость электроники с начала года увеличилась на 5—20% в зависимости от группы товаров. Рост цен на смартфоны еще сдерживают крупные производители, прежде всего Samsung. Однако новые модели могут подорожать уже во второй половине марта или в апреле, после праздников. При этом по прогнозу Муртазина, стоимость колонок и наушников может увеличиться на 15—20%.
Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU заявил, что в 2021 году цены на технику будут расти,, но медленно. Однако это не будет связано с подорожанием морских перевозок или другими причинами. Также он уточнил, что примерно до конца марта в магазинах в любом случае будут продаваться произведенные еще в прошлом году товары, которые не изменятся в цене и будут выгодны для покупок на различных акциях.
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