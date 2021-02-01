Экономисты уточнили, как изменятся цены на технику в 2021 году

Цены на бытовую технику поднимутся из-за повышения стоимости морских перевозок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В 2021 году цены на технику будут расти, но медленно. Однако это не будет связано с подорожанием морских перевозок или другими причинами, заявил URA.RU президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин.

Ранее генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров заявил, что в России подорожает четыре категории товаров. Среди них бытовая техника, товары для дома, обувь и мебель, передает « Федеральное агентство новостей ». Это может быть связано с подорожанием морских перевозок, уточняет VSE42.Ru. Такая ситуация, по мнению эксперта, приведет к удорожанию товаров до 20%.

«Разговоры о том, что техника подорожает, идут постоянно и всегда находятся какие-то причины: изменение курса рубля, повышение таможенных пошлин, изменение налогов и так далее. Причин, чтобы подорожало, — масса. Но настоящая причина только одна — желание покупателей покупать. Как только покупатели начинают скупать что-то, это сразу же дорожает», — пояснил Березин URA.RU. Также он уточнил, что примерно до конца марта в магазинах в любом случае будут продаваться произведенные еще в прошлом году товары, которые не изменятся в цене и будут выгодны для покупок на различных акциях.

Экономист Виталий Калугин посоветовал покупать только ту технику, в которой действительно есть необходимость. «Если есть насущная необходимость поменять старый телевизор на телевизор 4К, наверное, это стоит сделать, так как это необходимость. Как только вы купили технику, она начинает терять в цене и начинает изнашиваться. Если покупать только из-за того, что подорожает, — это просто потратить деньги туда, куда вы не хотели. Если уж хотите где-то там что-то компенсировать, купите доллары. Потом, если доллар вырастет, вы эту технику купите по этим же ценам, так как она стоит в этой валюте», — считает экономист.