«Известия»: еще один заместитель Силуанова покидает Минфин

В ближайшее время заместитель министра финансов России Андрей Круглов покинет свой пост. Об этом сообщили «Известиям» два близких к кабмину источника.
«Андрей Круглов покидает Минфин, чтобы освободить позицию для нового замминистра, который будет отвечать за подготовку бюджета», — передает газета.
Отмечается, что ранее этот вопрос курировала Татьяна Нестеренко. Она пока формально числится в ведомстве, однако о ее отставке сообщалось еще в январе. У главы Минфина Антона Силуанова в настоящий момент 10 заместителей — это максимально допустимая после реформы госуправления численность замов в министерстве. Отмечается, что нового руководителя не получится принять на работу, не освободив одного из действующих.
Один из собеседников газеты уточнил, что на новую должность придет человек не из министерства. Другой источник сообщил, что рассматривается несколько кандидатур, в частности, один из высокопоставленных сотрудников аппарата правительства.
Ранее URA.RU сообщало, что пост покинул заместитель министра финансов, бывший глава ПФР Антон Дроздов. Увольнение произошло в связи с упразднением должности. Появилась информация о грядущей отставке и самого Антона Силуанова. Журналист «Дождя» Михаил Фишман заявил, что давний конфликт премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Силуанова перешел в системную плоскость из-за того, что финансовый блок во главе с министром финансов не подчиняется премьеру и докладывает Кремлю о положении дел напрямую.
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