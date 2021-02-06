На «Дожде» заявили о скорой отставке Силуанова

Министру Антону Силуанову прочат отставку уже на следующей неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр финансов РФ Антон Силуанов может подать в отставку уже на следующей неделе. Таким мнением поделился журналист «Дождя», бывший ведущий программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» Михаил Фишман, ссылаясь на собственные источники.

Журналист рассказал, что давний конфликт премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Антона Силуанова перешел в системную плоскость из-за того, что финансовый блок во главе с министром финансов не подчиняется премьеру и докладывает Кремлю о положении дел напрямую. «Возможно, заявлению Силуанова об отставке уже дан ход. И тогда уже очень скоро, уже в начале следующей недели сменится руководство Министерства финансов», — рассказал в эфире телеканала «Дождь» Фишман. В качестве возможного преемника Силуанова журналист называет нынешнего главу ФНС Дмитрия Егорова, являющегося многолетним заместителем Мишустина в то время, когда нынешний премьер являлся главным налоговиком.

Собеседник Фишмана, бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко подчеркнул, что возможные перестановки в Минфине повысят аппаратный вес Мишустина и огромном кредите доверия к нему со стороны главы государства. Он отметил, что министр финансов является одной из ключевых должностей в российском правительстве. Об этом говорит и тот факт, что за последние годы премьер-министров было много, тогда как министров финансов всего двое.

Конфликт Мишустина и Силуанова экономист объяснил позицией Минфина по поводу выделения средств на инициативы государства. «Вот все хорошо в стране. Не хватает денег. И есть Силуанов, который сидит на огромной кубышке, которая в этот кризисный год даже выросла в своих объемах. А он говорит «денег нет», — добавил Алексашенко, подчеркнув, что возникший конфликт может повлиять на возможную отставку.

Политолог Илья Гращенков в беседе с URA.RU назвал слухи о скорой отставке Силуанова небезосновательными. «Силуанов достался Мишустину в наследство от правительства Медведева. Это человек, чей образ мысли, видимо, противоречит первому заму Мишустина — Андрею Белоусову», — добавил политолог.

Информационное агентство URA.RU направило в Минфин РФ официальный запрос с просьбой прокомментировать заявление экспертов о скорой отставке Силуанова. На момент публикации текста ответ от ведомства не поступил.