Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила о сильном пристрастии к сладостям. Соответствующий пост девушка опубликовла в Instagram.
«Предаюсь пороку. Восхищаюсь людьми, которые имеют настолько сильную волю, чтобы отказаться от сладкого. Когда-нибудь и я смогу контролировать этот процесс», — написала Анна.
Заворотнюк поделилась, что хочет перестать есть сладкое, чтобы улучшить состояние кожи. Кроме этого, она отметила, что от сладостей набирает лишние килограммы и портит фигуру. В конце своей публикации модель пообещала подписчикам и себе, что будет стараться ограничивать себя в поедании вредностей. Анна планирует попробовать методику отказа от сладкого на 21 день.
Ранее девушка рассказала о состоянии здоровья своей мамы, звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, Заворотнюк очень тяжело болеет, однако продолжает лечиться. Семья и близкие актрисы верят в лучшее и надеются на победу. Информация о том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали опухоль головного мозга, появилась в октябре 2019.
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