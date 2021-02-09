09 февраля 2021

Дочь Заворотнюк призналась в сильной зависимости. «Предаюсь пороку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Заворотнюк рассказала о вредной привычке Instagram/ личная страница Анны Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила о сильном пристрастии к сладостям. Соответствующий пост девушка опубликовла в Instagram.

«Предаюсь пороку. Восхищаюсь людьми, которые имеют настолько сильную волю, чтобы отказаться от сладкого. Когда-нибудь и я смогу контролировать этот процесс», — написала Анна.

Заворотнюк поделилась, что хочет перестать есть сладкое, чтобы улучшить состояние кожи. Кроме этого, она отметила, что от сладостей набирает лишние килограммы и портит фигуру. В конце своей публикации модель пообещала подписчикам и себе, что будет стараться ограничивать себя в поедании вредностей. Анна планирует попробовать методику отказа от сладкого на 21 день.

Анна Заворотнюк обещает избавиться от вредной привычки
скриншот личной страницы Анны Заворотнюк в Instagram

Ранее девушка рассказала о состоянии здоровья своей мамы, звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, Заворотнюк очень тяжело болеет, однако продолжает лечиться. Семья и близкие актрисы верят в лучшее и надеются на победу. Информация о том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали опухоль головного мозга, появилась в октябре 2019.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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