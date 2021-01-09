09 января 2021

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Актриса Анастасия Заворотнюк до сих пор проходит лечение Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечиться. Об этом рассказала ее дочь Анна Заворотнюк.

Пользователи Instagram спросили у нее о состоянии матери. «Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — написала дочь Заворотнюк в комментариях.

Информация о том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали опухоль головного мозга, появилась в октябре 2019. По данным журналистов, актриса проходила лечение в онкологическом центре, а затем в филиале Центральной клинической больницы в Барвихе. Позже стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы с официальным диагнозом — глиобластома. Вячеслав Манучаров рассказал, что родные и близкие помогли ей победить рак.

Личная страница Анны Заворотнюк в Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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