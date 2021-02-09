В Госдуме назвали способ поднять пенсии до уровня Европы за год

Оптимизация расходов, а также отмена налоговых льгот позволят за год поднять пенсии россиян до европейского уровня. Об этом в разговоре с URA.RU заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ранее Миронов в разговоре с агентством назвал минимальный размер пенсий россиян. Он подчеркнул, что учитывая среднюю потребительскую корзину, размер пенсионных выплат должен составить 31 тысячу рублей. Для этого, по словам парламентария, следует принять ряд кардинальных мер.
«Три основных источника для увеличения пенсий: отмена ряда налоговых льгот, установление справедливых взносов в ПФР и оптимизация непрофильных расходов», — рассказал Миронов. По его словам, на реализацию данных мер, в случае принятия соответствующего законопроекта, понадобится от нескольких месяцев до года. Кроме того, еще пару лет понадобится на ликвидацию самого ПФР и негосударственных пенсионных фондов.
Миронов добавил, что существенному поднятию пенсий в России в настоящее время мешает непрозрачность расходов внутри пенсионной системы. Причем данный фактор применим как к ПФР, так и к негосударственным пенсионным фондам. Кроме того, на размер пенсий напрямую виляет огромный уровень бедности, из-за которого ни накопительный, ни страховой принципы пенсионной системы не могут работать, как надо.
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