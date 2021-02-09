В Госдуме призвали повысить минимальный размер пенсий в два раза

Минимальная пенсия россиян должна быть не менее 31 тысячи рублей. Об этом заявил URA.RU депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Еще год назад совместно с РАН мы посчитали среднюю минимальную потребительскую корзину на одного гражданина — вышла 31 тысяча рублей. Мы считаем, такой должна быть минимальная пенсия», — рассказал Миронов. По его словам, выплаты необходимо поднять всем категориям граждан.
Миронов подчеркнул, что «Справедливая Россия» выступает за единые правила расчета. Он должен проходить по понятной и простой формуле и зависеть только от стажа, заработной платы и условий труда.
Сейчас средняя пенсия в РФ составляет примерно 16,5 тысяч рублей. Миронов заявил, что увеличить пенсии россиян можно с помощью корректировки бюджета и установления справедливых отчислений в ПФР для богатых граждан.
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