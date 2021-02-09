09 февраля 2021

В Госдуме призвали повысить минимальный размер пенсий в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, монеты, деньги
Миронов заявил, что минимальная пенсия россиян должна быть не менее 31 тысячи рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Минимальная пенсия россиян должна быть не менее 31 тысячи рублей. Об этом заявил URA.RU депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Еще год назад совместно с РАН мы посчитали среднюю минимальную потребительскую корзину на одного гражданина — вышла 31 тысяча рублей. Мы считаем, такой должна быть минимальная пенсия», — рассказал Миронов. По его словам, выплаты необходимо поднять всем категориям граждан.

Миронов подчеркнул, что «Справедливая Россия» выступает за единые правила расчета. Он должен проходить по понятной и простой формуле и зависеть только от стажа, заработной платы и условий труда.

Сейчас средняя пенсия в РФ составляет примерно 16,5 тысяч рублей. Миронов заявил, что увеличить пенсии россиян можно с помощью корректировки бюджета и установления справедливых отчислений в ПФР для богатых граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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