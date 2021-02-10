Минфин РФ хочет ввести новый налог после выборов

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Минфин думает о введении нового налога (Архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Минфин РФ рассматривает возможность введения в России цифрового налога. Он коснется в первую очередь цифровых компаний, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию», — приводит объяснение Сазанова KPMG. Он отметил, что деятельность цифровых компаний не попадает под налоги, поскольку у них обычно нет представительств в РФ.

Сейчас министерство изучает аналогичный опыт других стран. Так, планируется изучить результаты введения «цифрового налога» в Англии. Окончательного решения Минфин еще не принял. Налог появится не раньше 2024 года, когда состоятся выборы президента России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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