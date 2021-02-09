Алексей Демкин стал ответчиком в суде из-за спора о земле Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Флегинский подал два судебных иска к новому главе Перми Алексею Демкину. Информация отражена в картотеке Арбитражного суда края. Оба иска касаются спорного участка земли по улице Ново-Гайвинская, 118 в Мотовилихинском районе. Собственником участка является компания «Панорама», директором которой является Флегинский.

«ООО „Панорама“ обратилось в арбитражный суд с заявлением к врио главы города Перми Демкину Алексею Николаевичу о признании незаконным бездействия по неприведению правил землепользования и застройки города Перми в соответствие с Генеральным планом города в отношении территории по ул. Ново-Гайвинская, 118», — говорится в определении суда.

Предыдущее судебное разбирательство по этой же земле Флегинский проиграл бывшему мэру Перми Дмитрию Самойлову. «В удовлетворении ходатайства ООО „Панорама“ о приостановлении действия оспариваемых постановлений отказать», — говорится в документе на сайте суда.

Бизнесмен расчитывал застроить участок малоэтажным жильем, но не смог добиться от мэрии изменение целевого назначения земли, разрешающее строительство. Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации города не удалось, агентством направлен запрос.

«Панорама» Флегинского владеет участком, площадью 89 гектар. Сейчас строительство жилых домов на нем запрещено, поскольку земля относится к категории рекреационных зон. В частности, на территории растет ценный хвойный лес, отмечали представители управления экологи и природопользования мэрии Перми.

Ранее бизнесмен добивался смены зонирования участка, которое бы позволило строить на нем малоэтажные жилые дома, однако проект не прошел публичные слушания. Его также не поддержала комиссия по землепользованию и застройке администрации города. Флегинский являлся депутатом областного (2001—2006 годы) и краевого парламента в период с 2001 по 2016 годы.