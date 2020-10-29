С главой Перми судится экс-депутат краевого парламента

Компания «Панорама», директором которой является экс-депутат парламента Прикамья Александр Флегинский, подала судебный иск к главе Перми Дмитрию Самойлову. Информация отражена в картотеке Арбитражного суда Пермского края, где будет рассматриваться дело.
«ООО „Панорама“ обратилось с заявлением к администрации Перми, главе Перми Самойлову Д. И., содержащим следующие требования: признать незаконным постановление администрации Перми от 22.07.2020 года № 640 […] Постановление главы города Перми от 10.09.2020 № 159», — указано в определении суда. «Панорама» пытается добиться смены зонирования участка по ул. Новогайвинской, 118, для того, чтобы на нем можно было строить малоэтажные жилые дома.
Сейчас участком, площадью 89 га, владеет «Панорама» Флегинского. Строительство жилых домов на нем запрещено, поскольку земля относится к категории рекреационных зон. В частности, на территории, где предполагается строительство, растет ценный хвойный лес, отмечали представители управления экологи и природопользования мэрии Перми.
Ранее проект смены зонирования не прошел публичные слушания. Его также не поддержала комиссия по землепользованию и застройке администрации города.
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