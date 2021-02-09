Последствия пандемии угрожают каждому пятому выпускнику из ХМАО

В ХМАО из-за пандемии 20% учеников с 6 по 11 класс не смогли полностью усвоить школьную программу. Об этом на заседании оперштаба объявил директор департамента образования Алексей Дренин.
«По итогам второй четверти, затруднение в освоении образовательных программ испытывает порядка 27 тысяч обучающихся. Это 20% обучающихся 6-11 классов, ровно тех, кто был на дистанте. Наибольшие сложности вызывают такие предметы как математика, физика, химия и иностранные языки», — говорит директор департамента.
Дренин добавил, что проблему намерены решить дополнительными занятиями. За проведение консультаций педагогам будут доплачивать. «Педагогам эта деятельность будет учтена и оплачена при распределении стимулирующих выплат из зарплатного фонда», — объяснил Дренин. И подчеркнул, что проверять успеваемость школьников теперь будут не раз в четверть, а каждый месяц.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возвращают очную форму обучения. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила выявить слабые места и пробелы в знаниях учеников, связанные с дистанционным обучением.
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