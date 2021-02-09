09 февраля 2021
08 февраля 2021

Последствия пандемии угрожают каждому пятому выпускнику из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 20% выпускников не успевают освоить школьную программу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за пандемии 20% учеников с 6 по 11 класс не смогли полностью усвоить школьную программу. Об этом на заседании оперштаба объявил директор департамента образования Алексей Дренин.

«По итогам второй четверти, затруднение в освоении образовательных программ испытывает порядка 27 тысяч обучающихся. Это 20% обучающихся 6-11 классов, ровно тех, кто был на дистанте. Наибольшие сложности вызывают такие предметы как математика, физика, химия и иностранные языки», — говорит директор департамента.

Дренин добавил, что проблему намерены решить дополнительными занятиями. За проведение консультаций педагогам будут доплачивать. «Педагогам эта деятельность будет учтена и оплачена при распределении стимулирующих выплат из зарплатного фонда», — объяснил Дренин. И подчеркнул, что проверять успеваемость школьников теперь будут не раз в четверть, а каждый месяц.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возвращают очную форму обучения. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила выявить слабые места и пробелы в знаниях учеников, связанные с дистанционным обучением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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