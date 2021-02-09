Магазины в ЯНАО в три раза завысили цены на продукты

Продуктовые магазины Салехарда (ЯНАО) завысили цены на продукты первой необходимости в три раза. Наценка составляла 286%, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Прокуратура провела проверку соблюдения закона о ценообразовании на продукты питания в магазинах «Юбилейный-Гастроном», «Евросмак», «Фрукты-Овощи», «Арго», «Авангард». «В ходе надворных мероприятий в магазине „Юбилейный-Гастроном“ установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи (286%)», — говорится в отчете ведомства.
В отношении собственника магазина возбудили административное дело по факту нарушения порядка ценообразования. Его оштрафовали на 50 тыс. рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО дорожают продукты, несмотря на запрет президента Владимира Путина. Сетевые магазины завысили цены на продукты из потребительской корзины на 7%.
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