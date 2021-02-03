Несмотря на запрет Путина, в ЯНАО дорожают продукты

Продукты из потребительской корзины подорожали на 7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске сетевые магазины нарушают указ президента РФ Владимира Путина и повышают цены на социально значимые продукты. Об этом сообщают общественники «Народного контроля» (проект партии «Единая Россия») в социальных сетях после проведения рейдов по сетевым магазинам.

Общественники установили, что в магазинах повысили цены не на все товары. «В среднем на 7% подорожали — яйца, мука и сахар. Хлеб и молочка на уровне прошлого года. Потолок цены на растительное масло держат пока все. Разброс от 89 до 119 рублей», — поделился «Народный контроль» в своем аккаунте в Instagram.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин в рамках политики сдерживания цен, призвал губернаторов лично следить за ростом цен на продукты в регионах. Однако, на Ямале цены на молочные продукты подскочили до максимальных 18%, и генпрокуратура РФ взялась за проверку цен в магазинах ЯНАО.