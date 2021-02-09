«Маяк» уличили в нарушении при сносе ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

По версии ведомства, собственник не согласовал проект сноса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга уличила корпорацию «Маяк» в нарушениях законодательства при сносе здания ПРОМЭКТа на перекрестке улиц Белинского и Декабристов. Как сообщили в общественной организации «Уральский хронотоп», информация об этом содержится в официальном ответе надзорного ведомства (есть в распоряжении организации).

«В ответе перечисляются нарушения, которые должен устранить подрядчик. В том числе: разработка проекта производства работ. В ответе это нарушение приводится последним, но ведь это самое важное нарушение», — отметили представители «Уральского хронотопа». В организации пояснили, что снос комплекса зданий без такого проекта может угрожать безопасности соседних зданий, прохожих и проезжающего транспорта.

«Снос осуществлялся по согласованному проекту. Поменялся способ демонтажа на полностью механизированный, т. е. без применения ручной разборки. Установлено дополнительное освещение, дополнительный въезд на площадку, процесс мойки колес в теплый период. Сейчас все замечания устранены. Приступим ко второму этапу демонтажа, после получения соответствующих разрешений», — прокомментировал ситуацию в разговоре с URA.RU вице-президент «Маяка» Олег Мошкарев.

Как писало URA.RU, при сносе ПРОМЭКТа 10 января часть строительного мусора обрушилась на проезжую часть улицы Декабристов. К счастью, обошлось без жертв. Ранее общественники возмутились из-за того, что «Маяк» решил снести принадлежащее компании здание ПРОМЭКТа и на его месте возвести две высотки. Они настаивают, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия и, таким образом, спасти от демонтажа. Кроме местных властей они обращались к президенту РФ Владимиру Путину. Застройщик назвал активистов «полудурками» и пообещал снести здание.