Вирусологи: «Спутник V» будет действовать хуже на COVID из Африки

Вакцина против коронавируса может быть слабее от штамма из ЮАР Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцины могут оказаться слабы против штамма коронавируса из Южной Африки. Об этом URA.RU рассказали вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн и бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.

«Она (вакцина „Спутник V“) работает против SARS-CoV-2, но против некоторых вариантов она может работать слабее. Что касается южноафриканского варианта, то здесь, скорее всего, будет действовать слабее, чем против других вариантов», — заявил Альтштейн. Зато она точно подействует на штаммы из Великобритании и Бразилии, говорит ученый.

Его коллега Николай Малышев подчеркивает, что пока исследований влияния «Спутника V» на южноафриканский штамм не проводилось. Однако другие препараты показали на нем меньшую эффективность, чем на остальных штаммах коронавируса.

«Есть ряд других вакцин, защитные свойства которых против южноафриканского штамма значительно ниже (чем против других штаммов). Но, опять-таки, это надо говорить о конкретной вакцине. Наша вакцина пока работает против всех штаммов, с которыми встречается. Но со „Спутником V“ у нас нет опыта (в ЮАР)», — уточнил Малышев.

Минздрав посоветовал URA.RU обратиться в Роспотребнадзор для уточнения этой информации. По данным на 10 февраля число зараженных коронавирусом в России превысило 4 миллиона человек. За сутки прирост больных составил более 14 тысяч человек.