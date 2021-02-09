Пермский губернатор раскрыл секрет переговоров с Москвой

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ожидает, что «Ласточки» пустят в Закамск в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Формулировка «Пермское наземное метро» — это маркетинговый ход, который использует губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в переговорах с Москвой. Он пояснил, что такая формулировка позволяет лучше презентовать проект.

«Когда я прихожу в федерацию и говорю, что мне нужна помощь в создании пермского наземного метро — это куда больше в головах оседает федеральных чиновников, чем просто, когда я говорю, что хочу „Ласточку“. „Ласточку“ хотят все, а метро только Пермский край», — заявил Махонин во время прямого эфира на телеканале «Россия 24».

Махонин с осторожностью предположил, что железнодорожное сообщение непосредственно с Закамском (микрорайон Перми) начнется в 2022 году. Сейчас «Ласточки», которые являются частью «Пермского наземного метро», следуют в Краснокамск (город-спутник Перми), проходя мимо Закамска.