Бизнесмен: в ЯНАО идет война компроматов за влияние в сфере ЖКХ

Конфликт между управляющей компанией «Престиж» и мэрией Лабытнанги набирает обороты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО управляющая компания и мэрия развязали войну компроматов за влияние в сфере ЖКХ. Директор управляющей компании «Престиж» Сергей Зуев считает, что администрация Лабытнанги устраняет конкурента через жалобы в социальных сетях, а также обходит дома, которые находятся в введении этой УК. Такую версию URA.RU рассказал сам Зуев.

«Администрация города ходит по домам, агитирует против нашей компании „Престиж“. Они продвигают интересы своей управляющей компании „Ямал“. Отсюда и такие записи в социальных сетях появляются. Заявление будет подано в антимонопольную службу. Сейчас расследованием этого занимаются органы внутренних дел», — рассказывает Зуев.

Управляющая компания в соцсетях действительно подвергается критике со стороны жителей. «Оставила кучу заявок и ноль реакции. Если вы не можете выполнить взятые на себя обязательства, то привлекайте субподрядчиков, либо уходите с рынка услуг», — пишет Наталья Бабий в группе «Лабытнанги Info». Ее поддержала Татьяна Коршунова. Женщина пишет, что в их доме у многих жильцов нет воды, а «Престиж» устранить проблему не может. «Жаловаться бесполезно!!!» — рассказывает Коршунова.

На этот гневный пост в комментариях женщинам ответил ещё один местный житель, что любые действия не решат проблемы с этой управляющей компанией. «Эта управляйка бессмертна у нее хороший покровитель в эшелонах власти, вот пока он там, мы будем мёрзнуть», — пишет Василий Васильев.

Под постом и гневными комментариями ответила и администрация, что жильцы вправе сменить управляющую компанию. Зуев тоже оставил свой комментарий мэрии Лабытнанги: «Администрация города Лабытнанги, а что по своей организации не даете таких комментариев?»

В мэрии проблему прокомментировали следующим образом: «Подчеркнем, что управление домами — это бизнес, где выполненную работу оплачивают жители, именно жители являются первыми контролерами и вправе требовать исполнение договора управления своим домом».



Однако мэрия подчёркивает, что город не отстраняется от проблем. Заявки, поступающие от лабытнангцев по телефону ЕДДС, находятся на контроле до полного их исполнения. Но также отмечает, что, в любом случае, исполнитель — управляющая компания.