Роспотребнадзор: детям нельзя использовать смартфоны для учебы

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Школьникам запретят использовать телефоны для учебы из-за малых размеров экрана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьникам запретили использовать мобильные телефоны в образовательных целях. По словам начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирины Шевкун, данный запрет не распространяется на ноутбуки и планшеты.

«Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы», — цитирует Шевкун РИА «Новости». Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что новые санитарные правила не распространяются на ноутбуки и планшеты.

Ранее директор НИИ Гигиены и охраны здоровья детей Минздрава РФ Владислав Кучма рассказал, что около 80% детей пользуются смартфонами для обучения. Однако, по его словам, данный гаджет является неблагоприятным средством для поиска информации из-за маленьких размеров экрана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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