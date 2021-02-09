Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения двух детей в Сургуте — полуторамесячного мальчика и полуторагодовалой девочки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО.
«По предварительным данным, 09.02.2021 в период с 16 до 17 часов в квартире одного из домов Сургута 1,5-месячный мальчик и 1,5-годовалая девочка получили телесные повреждения тяжелой степени в виде травм головы и других частей тела. Дети доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.
На причастность к избиению проверяют мать детей и ее сожителя, который является отцом младшего ребенка. Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Нефтеюганска Дмитрий Шевчук до смерти избил трехлетнюю дочь, старшая сестра девочки в тяжелом состоянии была госпитализирована. До этого мужчина пытался отказаться от родительских прав.
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