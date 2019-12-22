В семье регулярно злоупотребляли алкоголем Фото: depositphotos.com

В Нефтеюганске отчим до смерти забил трехлетнюю падчерицу. Ее старшая сестра со множественными травмами доставлена в городскую больницу. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Погибший ребенок 2016 года рождения, пострадавшая девочка, которая находится в тяжелом состоянии на год старше», — сообщили в пресс-службе окружной полиции. Там также добавили, что материалы по этому делу переданы в следственный комитет ХМАО.

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах сообщил, что у задержанного мужчины сбиты все кулаки. «Судя по всему, дети неоднократно подвергались домашнему насилию. Он вместе со своей сожительницей злоупотреблял алкоголем. Что послужило поводом для последнего конфликта будет установлено в ходе следствия», — прокомментировал инсайдер.

Еще один источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, сообщил, что приехавшие на вызов врачи скорой помощи были вынуждены констатировать, что ребенок умер примерно за шесть часов до момента, когда они прибыли в квартиру. Дозвониться по пресс-службы следственного комитета ХМАО корреспонденту «URA.RU» не удалось.