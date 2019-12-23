Житель ХМАО, убивший трехлетнюю дочь, просил лишить его родительских прав

Дмитрий Шевчук отказывался от воспитания детей от первого брака Фото: depositphotos.com

Житель Нефтеюганска Дмитрий Шевчук, который избил до смерти свою трехлетнюю дочь и покалечил ее старшую сестру, осенью просил лишить его родительских прав. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Девочки были детьми Шевчука от первого брака. Его экс-супруга проживала в Омской области, но погибла в автокатастрофе. Осенью к нему на контакт вышли представители органов опеки с тем, чтобы он забрал дочерей к себе. Шевчук написал заявление об отказе от родительских прав, но, тем не менее, дочерей все равно привезли ему», — сообщил инсайдер. Копия заявления Шевчука, где он просит лишить его родительских прав, имеется в распоряжении «URA.RU».

В пресс-службе следственного комитета ХМАО журналисту агентства сообщили, что против жителя Нефтеюганска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). «В рамках расследования следствием будут изучены условия, в которых проживала и воспитывалась девочка», — прокомментировали в пресс-службе СК по Югре.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правоохранительные органы задержали мужчину, который до смерти избил малолетнюю дочь. Ее старшая сестра была госпитализирована с многочисленными травмами.