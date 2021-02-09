Мэрию Челябинска обвинили в сговоре с коммерсантами

Озеленение Челябинска стало поводом для претензий УФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело в отношении мэрии Челябинска о возможном сговоре с коммерсантами при озеленении города в 2020 году расследуется в управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС). Как заявила на пресс-конференции 10 февраля руководитель УФАС по региону Анна Козлова, в материалах дела, поступивших в антимонопольную службу из правоохранительных органов, фигурируют сотрудники комитета дорожного хозяйства мэрии.

«Комитет искусственно разделил заказ на озеленение на маленькие лоты, — пояснила Козлова. — Договоры заключали без конкурсных процедур. У нас есть пояснения сотрудников комитета, которые утверждают, что принимали участие в совещаниях, где им давались указания, с кем заключать договоры». Контракты были заключены с ООО НПО «Сад и огород».

Козлова также добавила, что ряд документов был подписан задним числом. По ее словам, в деле есть признаки антиконкурентного соглашения. «Административное дело возбуждено, но решения пока нет», — уточнили в разговоре с URA.RU в пресс-службе Челябинского УФАС.

ООО НПО «Сад и огород» работает под брендом «Сады России» и является одной из крупнейших в регионе фирм, которые специализируются на озеленении. Стоимость активов, согласно сервису СБИС, оценивается в 649 млн рублей. По телефону, указанному на сайте фирмы, на звонок URA.RU не ответили. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU пообещали прокомментировать претензии УФАС позже.