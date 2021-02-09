Тюменский наркодилер прятал закладки, прикрываясь работой в такси

Водителя задержали, когда он делал очередную закладку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский таксист был задержан во время обустройства закладки с наркотиками в одном из подъездов Ялуторовска (Тюменская область). Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Мужчина работал на автомобиле с логотипом одной из крупных компаний такси.

«Сотрудники областного управления по контролю за обратом наркотиков задержали жителя Тюмени 1989 года рождения. Мужчина в подъезде одного из жилых домов Ялуторовска размещал так называемые закладки с запрещенным веществом. Сотрудники полиции выяснили, что задержанный работает в службе тюменского такси. Под видом перевозки граждан он перемещался по области и оставлял тайники с наркотиками», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Правоохранителям злоумышленник пояснил, что покупал запрещенные вещества в интернете. Оптовые партии он забирал в лесу под Тюменью. А тайники оборудовал как в столице региона, так и в Ялуторовске, пряча наркотики в электрощиты подъездов.

Как стало известно URA.RU из собственных источников, мужчина передвигался на авто с логотипом сервиса «Ситимобил». В компанию направлен запрос, в ее пресс-службе взяли время на уточнение информации и подготовку ответа.