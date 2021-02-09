В ХМАО жилой поселок превратили в свалку снега

В Нижневартовске незаконные свалки снега угрожают имуществу жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несанкционированные свалки снега угрожают жителям поселка Энтузиастов (жилая часть Нижневартовска в ХМАО). По словам активиста Сергея Целишева, огромные кучи снега после таяния весной могут затопить ближайшие дома. В администрации Нижневартовска уточнили, что знают о проблеме и пытаются бороться с ней уже второй год.

«Жители поселка переживают, что весной их просто затопит. Туда завозят снег примерно по 30 машин за ночь. Там также находится общежитие для сирот. Если весь этот снег растает, оно тоже поплывет. Проблема распространенная: это не единственное место, куда свозят снег», — говорит Целищев.

В администрации Нижневартовска URA.RU объяснили, что служба контроля совместно с сотрудниками полиции ежедневно проводит рейды на местах свалки снега и фиксируют правонарушения. «Этот снег там складируется незаконно. В основном этим занимаются физические лица, которых нанимают за небольшую плату», — говорит начальник управления муниципального контроля Наталья Жукова.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал URA.RU, что такие «предприниматели» за вывоз снега в среднем берут пять тысяч рублей. А максимальная и единственная законная мера наказания предусматривает штраф до трех тысяч рублей. «Думаю, повышение штрафа помогло бы решить проблему. Хотя бы желающих станет не так много», — считает собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО утонули в снегу из-за бездействия коммунальщиков. Жители Мегиона, Югорска, Сургута и Лангепаса обращаются в администрацию с требованием вывести снег из дворов и очистить дороги.