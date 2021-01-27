В ХМАО коммунальщики не справляются с вывозом снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО не справляются с вывозом снега в нескольких городах округа. Жители Мегиона, Югорска, Сургута и Лангепаса обращаются в администрацию с требованием вывести снег из дворов и отчистить дороги. Об этом жители округа пишут в социальных сетях, также вопрос поднимался на онлайн-конференции губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

«По городу не пройти не проехать, в прямом и переносном смысле. И это даже в центре, а в других районах и частном секторе вообще аврал… Ползимы прошло, ни разу нормально не почистили», — пишет общественник из Югорска Антон Пантин на личной странице «ВКонтакте».

Согласно данным Центра управления регионом (ЦУР), жители Сургута и Лангепаса жаловались на проблемы с уборкой снега. Кучи снега мешали проезду и не убирались на протяжении трех недель. Мэр Мегиона Олег Дейнека, как передает корреспондент URA.RU, во время общения с жителями объяснил, что проблемы с вывозом собранных снежных куч были связаны с сильными морозами, но сейчас работа ведется в прежнем режиме. В администрацию Югорска, Сургута и Лангепаса были отправлены официальные запросы, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила управляющим компаниям и администрациям городов оправдываться погодными условиями при уборке снега. «Существует график и правила, по которым подрядная организация должна освобождать дорожную сеть от снега», — уточнила она. Также глава округа заставила мэра Лангепаса Бориса Сурцева убирать снег.

Фото: Антон Пантин, «ВКонтакте»

Фото: Антон Пантин, «ВКонтакте»