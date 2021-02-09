Тюменский избирком выдвинул неожиданного кандидата в ЦИК РФ

Тюменский облизбирком выдвинул в кандидаты в члены ЦИК РФ главу избирательной комиссии Орловской области Людмилу Маркину. Об этом URA.RU сообщил член тюменской структуры Александр Лобов. Ожидается, что завтра кандидатуру одобрят депутаты регионального парламента.
«Депутатам в качестве кандидата будет предложена Маркина Людмила Леонидовна, председатель облизбиркома Орловской области», — рассказал Лобов. На вопрос агентства, почему выбран именно этот кандидат, к тому же из другого региона, член избиркома ответил, что Маркина была предложена главой Тюменского облизбиркома Игорем Халиным «после ряда консультаций».
Орловский политолог Владимир Слатинов в разговоре с URA.RU отметил, что Маркина на своей должности не запомнилась чем-то выдающимся или необычным. «Обычный глава облизбиркома, не более того», — сообщил он.
Срок полномочий нынешнего состава ЦИК РФ истекает в марте. Согласно закону, по пять членов Центризбиркома (всего их 15) назначают президент России, Госдума и Совет Федерации. Именно квота Совфеда формируется на основе предложений, поступающих от региональных парламентов. Ранее агентство писало, что состав ЦИК может существенно обновиться перед выборами в Госдуму-2021.
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