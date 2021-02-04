Какие кланы возьмут под контроль Центризбирком

Элла Памфилова возглавит ЦИК, если попадет в президентскую пятерку кандидатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кремль усиливает контроль над Центризбирком РФ в преддверии сложнейших парламентских выборов-2021 и президентских в 2024 году. При формировании ЦИК нового созыва в него войдут представители администрации президента, рассказывают инсайдеры URA.RU. Действующий председатель ЦИК Элла Памфилова имеет все шансы на новый срок полномочий, но и она, и спикер Госдумы Вячеслав Володин, формировавший действующий Центризбирком, потеряют часть своих людей.

Совет Федерации и Госдума 17 и 24 февраля соответственно утвердят по пять членов Центризбиркома нового созыва. После этого президент Владимир Путин назначит оставшихся кураторов избирательных кампаний. В марте новый ЦИК будет полностью сформирован.

Евгений Колюшин и Николай Левичев (справа) останутся в Центризбиркоме России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В нынешнюю комиссию в 2016 году по президентской квоте назначены уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова, члены ЦИК Борис Эбзеев, Евгений Шевченко («Патриоты России»), депутат Госдумы Василий Лихачев (КПРФ), замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Кинев.

От Госдумы включены депутаты Николай Левичев («Справедливая Россия»), Валерий Гальченко («Единая Россия»), Сергей Сироткин (ЛДПР), члены ЦИК Евгений Колюшин и Валерий Крюков. От Совета Федерации — сенатор Николай Булаев, публицист Александр Клюкин, члены ЦИК Майя Гришина, Сиябшах Шапиев и Антон Лопатин.

Как сообщили URA.RU в Госдуме, КПРФ представила документы на Колюшина, который работает в ЦИК с 1995 года. Фракция «Справедливой России» неделю назад проголосовала за сохранение Николая Левичева. А ЛДПР «в порядке ротации», как объяснили в партии, выдвинет в ЦИК депутата Александра Курдюмова, который сменит Сергея Сироткина, отработавшего один созыв. Еще два кандидата пройдут в комиссию по квотам ЕР и Володина.

Валерий Крюков работает в Центризбиркоме России с 2003 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В новом созыве не будет 68-летнего Валерия Гальченко и 75-летнего Валерия Крюкова, которые были назначены по парламентской квоте. По информации источника агентства в Госдуме, спикер намерен выдвинуть Лопатина. Он возглавлял секретариат ЕР и вице-спикера Госдумы, когда этот пост занимал Володин.

Фракция ЕР предположительно поддержит зампреда правления Ассоциации юристов России, экс-главу тульского облизбиркома Сергея Костенко. «Это человек [руководителя генсовета ЕР Андрея] Турчака. Костенко уже является членом ЦИК, правда с правом совещательного голоса. В ЕР он — советник оргуправления центрального исполкома партии», — рассказал инсайдер из ЕР. В пресс-службе партии сообщили URA.RU, что назовут кандидата в ЦИК на следующей неделе.

Совет Федерации выбирает свою пятерку из тех кандидатов, которых рекомендуют региональные законодательные органы. Пока от них выдвинуты действующие члены ЦИК Борис Эбзеев, Евгений Шевченко и Николай Булаев, а также председатель орловского облизбиркома Людмила Маркина. Политолог Леонид Давыдов в своем телеграм-канале «Давыдов. Индекс» написал, что пятым кандидатом будет Эльмира Хаймурзина, мэр Красногорска, административного центра Московской области. Ранее она возглавляла региональный избирком.

Андрей Воробьев (на фото), чей регион также ждут сложные выборы, пролоббировал назначение в ЦИК своего человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдеры URA.RU рассказывают, что Хаймурзина работала вице-мэром, когда город возглавлял Радий Хабиров, нынешний глава Башкортостана. «Хаймурзину считают креатурой Хабирова. Но в большей степени она ориентируется на [губернатора Подмосковья Андрея] Воробьева — члена президиума Госсовета, который является человеком [министра обороны Сергея] Шойгу», — объяснил собеседник.

Таким образом, в новом ЦИК не будет назначенных по квоте Совета федерации Клюкина, Шапиева и Гришиной. Источник в ЦИК рассказал, что Гришина в комиссии — это «последняя просьба» бывшего председателя Центризбиркома Александра Вешнякова перед отставкой в 2007 году, до того времени она работала в аппарате комиссии. «Вместо Гришиной секретарем ЦИК, скорее всего, станет Шевченко. Он курирует партии, на нем все непопулярные вопросы вроде отказа в регистрации кандидатам. Например, летом он летал в Челябинск и поддержал облизбирком, который на региональных выборах отказал в регистрации „Яблоку“. У него выстроены отношения с кураторами внутренней политики в регионах, с тем же челябинцем [вице-губернатором Анатолием] Векшиным. Челябинское Заксобрание выдвинуло Шевченко в ЦИК», — продолжает собеседник.

Бориса Эбзеева попросили остаться в ЦИК, чтобы у юристов Алексея Навального (на фото) не было повода обвинять комиссию в нарушении закона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По его словам, 69-летний Эбзеев собирался уходить из комиссии в силу возраста. Но его попросили остаться. «Выборы в Госдуму обещают быть жаркими. А Эбзеев — бывший судья Конституционного суда. Он в ЦИК отвечает за юридически грамотное обоснование позиций по [блогеру Алексею] Навальному и оппозиции, которые во время предстоящей кампании могут устроить „кровавую баню“», — объясняет источник. Дочь Эбзеева, пиарщица мэра Москвы Маргарита Эбзеева резко высказалась об участниках несанкционированных митингов 23 и 31 января: «Зажравшиеся сопливые малолетки».

Практически все собеседники URA.RU называют главной интригой — президентскую пятерку кандидатов. В ней, как правило, кандидатура будущего председателя ЦИК. До недавнего времени ходили слухи, что по президентской квоте в комиссию пройдет замначальника управления президента по внутренней политике Денис Степанюк, который курирует взаимодействие с Советом федерации, Госдумой, омбудсменами и ЦИК.

Вячеслав Володин сохранил двух своих представителей в ЦИК из трех, но возглавит ли кто-то из них комиссию, решит Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«В 2016 году Булаева называли главным кандидатом на пост председателя ЦИК. Но после митингов „белоленточников“ [недовольных выборами в Госдуму-2011], решено было назначить уполномоченного по правам человека Памфилову, известную правозащитницу, которая много говорила о нарушениях. Сейчас вновь рассматривается ее кандидатура, поскольку она создает образ справедливого куратора выборов, критикующего многие региональные избиркомы. Но есть вторая позиция: поставить председателем Степанюка для более жесткого контроля ЦИК со стороны администрации президента», — делится источник, близкий к Центризбиркому.

Другой информированный собеседник говорит, что Памфилова сохранит пост, ее замом останется Булаев, хотя с ним у нее натянутые отношения. А под Степанюка будет введена ставка еще одного заместителя, который станет курировать информтехнологии. Два зама уже были в ЦИК — при прежнем председателе Владимире Чурове.

Оценивая контуры ЦИК нового созыва, инсайдеры отмечают, что позиции Памфловой ослабли с уходом ориентировавшихся на нее Гришину и Кинева. Володину удалось сохранить Булаева (за него просила и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко) и Лопатина, но он лишился Клюкина. «Со стороны кажется, что баланс в целом соблюден, а администрация президента усиливает позиции. Что касается Памфиловой, то все зависит от того, попадет ли она в президентскую пятерку. По традиции председатель ЦИК работает два созыва. Памфилова встречалась с Путиным еще в ноябре. Говорят, вернулась в прекрасном настроении. Но какие бы договоренности тогда ни обсуждались, в нынешних экстремальных условиях все может переиграться», — резюмировал источник.