В компании, где работает женщина, до этого ни одному сотруднику не запрещали уходить в декрет Фото: depositphotos.com

Бухгалтер компании «Транстерминал» (Екатеринбург), которая заявила, что может потерять работу из-за беременности, ушла на больничный еще в начале февраля. На связь с руководством она не выходила последние полторы недели. Глава компании Николай Кокарев поделился с URA.RU своей версией конфликта.

Ранее женщина пожаловалась СМИ, что ее якобы принуждают написать заявление об увольнении, а на фоне ссор с начальством она едва не потеряла ребенка, передает портал VSE42. «Татьяна попросилась на „удаленку“. Я ей ответил, что такое невозможно. На это она ответила, что уйдет на больничный. Мне кажется, что для этого 1 февраля была вызвана „скорая“. Я ей после этого писал, спрашивал о здоровье и когда сможет выйти на работу. С ней контакта не было. Она сестру за зарплатой присылала. Мы ее не видим, не слышим, а тут такое началось», — рассказал он URA.RU.

Кокарев отметил, что не понимает, из-за чего женщина озвучивает другую версию событий. «Я считал себя и ее адекватными людьми. Может, как-то ее состояние (беременность) повлияло», — предположил руководитель компании. Он уточнил, что предприятие существует более 20 лет и за всю историю ни одному сотруднику не запрещалось уходить в декрет.

Получить оперативный комментарий у женщины и ее представителей на момент публикации не удалось. URA.RU готово отразить их позицию. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга уже организовала проверку соблюдения трудовых прав в логистической компании.