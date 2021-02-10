Пермские энергетики сняли пародию на Моргентшерна и Элджея. Видео

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Виды Перми. г. Пермь, счастье не за горами, пермь
«Нам бы новенький УАЗ», —просят энергетики Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В социальной сети «ВКонтакте» появилась пародия, которую сняли энергетики филиала «Пермэнерго» компании «Россети Урал». Оригинальный текст энергетиков о престижности их профессии наложен на музыку песни «Cadillac» рэперов Элджея и Моргенштерна.

«Как у вас? Как у вас? Нам бы новенький УАЗ. Делай вольты, делай ватты, электричество — на раз. Энергетик-boy, это мой дом, это мой выбор. Молодые ребята, поблажек не ждем. Мы работаем даже под дождем. Мы просто супер! Без нас ты дал бы дуба», — поется в треке.

Клип сотрудники компании придумали для фестиваля КВН. Об этом рассказала директор по связям с общественностью «Россети Урал» Наталья Балдова.

«Главные герои внутрикорпоративного клипа для фестиваля КВН — высокопрофессиональные специалисты. Кавер-версия пермских энергетиков на песню Моргенштерна — это прежде всего дикая энергетика подачи музыкального материала и популярный трек», — пояснила она. Всего в этом году в фестивале КВН участвовали 19 команд, в том числе 8 команд из Пермского края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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