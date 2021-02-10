Депутаты одобрили закон, меняющий работу аптек в России

Госдума 10 февраля в первом чтении приняла законопроект «Единой России» о регулировании рынка лекарств. Документ вводит ограничения для аптечных сетей и повышает доступность препаратов для россиян, сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. К примеру, законопроект устанавливает порядок, по которому продавец будет обязан информировать граждан о наличии более доступных аналогов лекарственных средств.
Также в документе предусмотрены нормы, по которым аптечная сеть не должна занимать более 20% процентов рынка в городах федерального значения, муниципальных районах и городских округах. «Рынок значительно монополизирован, и это позволяет его участникам ставить себя в привилегированное положение по отношению и к покупателям, и к отечественным производителям лекарств», — объяснил Андрей Исаев. По его словам, сейчас самым крупным сетям принадлежит 36% рынка.
Кроме того, бонусы от фармпроизводителей за продвижение товара не должны будут превышать 5% от цены лекарств. Отдельно вводится реестр аптечных работников — фармацевтов и провизоров, а также появляются передвижные аптечные пункты, которые будут доставлять лекарства в отдаленные деревни и села. «Мы готовы обсудить и подготовить изменения ко второму чтению, которые обеспечат интересы всех участников рынка. В работе над документом примут участие и пациенты, и аптечные сети, и ассоциации малых аптек, и представители правительства», — резюмировал Андрей Исаев.
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