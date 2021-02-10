НАСА будет искать воду на Марсе, чтобы высадить туда людей

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) будет искать на Марсе лед для ракетного топлива. Это нужно, чтобы марсианская миссия прошла успешно и смогла вернуться обратно на Землю, сообщают представители НАСА.
«Марсианский лед поможет жителям Марса выжить. Воду можно разделить на составляющие: водород и кислород — главные компоненты ракетного топлива», — приводит их слова научный портал Space.com. Полет на Марс планируется совершить примерно в 2030 году. Цель экспедиции — создание исследовательского поста; его нужно поставить около запасов льда.
Еще одна причина поиска воды — научная. Возможно, во льду могут находиться следы марсианской жизни, полагают ученые.
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