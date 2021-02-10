НАСА будет искать воду на Марсе, чтобы высадить туда людей

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Богдановичский глиняный карьер. Свердловская область, село Байны, богданович, глиняный карьер, уральский марс
Вода нужна, чтобы исследователи Марса вернулись на Землю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) будет искать на Марсе лед для ракетного топлива. Это нужно, чтобы марсианская миссия прошла успешно и смогла вернуться обратно на Землю, сообщают представители НАСА.

«Марсианский лед поможет жителям Марса выжить. Воду можно разделить на составляющие: водород и кислород — главные компоненты ракетного топлива», — приводит их слова научный портал Space.com. Полет на Марс планируется совершить примерно в 2030 году. Цель экспедиции — создание исследовательского поста; его нужно поставить около запасов льда.

Еще одна причина поиска воды — научная. Возможно, во льду могут находиться следы марсианской жизни, полагают ученые.

Ранее американские ученые объяснили, почему земляне не видят инопланетян. По их мнению, появление разумной жизни во Вселенной — редкое явление.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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