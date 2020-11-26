Ученые объяснили, почему люди не видят инопланетян

Американские ученые выяснили, почему земляне не видят инопланетян. Как следует из статьи в издательстве Liebert Mary Ann Publishing, появление разумной жизни во Вселенной — редкое явление. Некоторые переходы из одной формы жизни в другую, более совершенную, маловероятны даже в благоприятных условиях.
«Потребовалось примерно 4,5 миллиарда лет для серии эволюционных переходов, приведших к появлению разумной жизни на Земле. Еще через миллиард лет возрастающая яркость Солнца сделает Землю непригодной для жизни — таким образом, разум появился в конце жизни Земли. Изучение эволюционных переходов говорит о том, что разумная жизнь, вероятно, будет исключительно редкой», — отмечено в научной работе. Для модели эволюционных переходов авторы работы также составили формулу, по которой рассчитали, что возникновение жизни даже на красных карликах (маленьких холодных звездах — прим. ред.) маловероятно.
Одним из аргументов против такой точки зрения выступает теория биологической случайности. Жизнь часто не следует четким эволюционным механизмам, а зарождается даже порой вопреки им — случайно, считают последователи этого учения.
Вопреки мнению ученых, Пентагон все же займется исследованием неопознанных летающих объектов (НЛО). Летом 2020 года в США объявили о создании рабочей группы по расследованию случаев посещения Земли инопланетянами, напоминает телеканал 360.
В России визитами НЛО славится Пермский край. В так называемом Молебском треугольнике, расположенном между деревнями Молебка и Каменка на границе Пермского края и Свердловской области, очевидцы чаще всего видят аномальные явления. Например, летом 2020 года там обнаружили сигналы от инопланетян.
Подписывайтесь на URA.RU в