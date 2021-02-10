10 февраля 2021

Лукашенко хочет получить от России кредит в 3 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Россия может предоставить Белоруссии новый кредит в размере более 3 млрд долларов Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

На встрече двух лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко будет обсуждаться финансовый вопрос. Президент Белоруссии намерен получить от России новый кредит в размере более 3 млрд долларов.

В 2011 году была достигнута договоренность о выделении Россией государственного кредита Белоруссии в размере 10 млрд долларов на строительство станции. «Белорусская сторона в российском правительстве, хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным Минфина РФ на конец сентября 2020 года Минск использовал только 4,5 млрд долларов. Сейчас Лукашенко намерен получить еще от 3 до 3,5 млрд долларов. Проценты, сроки и размер суммы еще обсуждаются. Окончательное решение может быть принято на встрече Путина и Лукашенко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится «в скором времени». В прошлом году Белоруссия уже получила кредиты на 10 лет от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и России общей сумой в 1,5 млрд долларов. 1 млрд предоставила Россия. Кредит нужен был республике, чтобы компенсировать дефицит бюджета страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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