10 февраля 2021
09 февраля 2021

В Челябинской области задержали банду вымогателей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание и арест. Челябинск
Все задержанные уже взяты под стражу по решению суда Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске и Троицке оперативники уголовного розыска задержали пять человек, занимавшихся вымогательствами. У них изъяты крупные суммы денег, оружие и долговые расписки, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Задержаны пять человек в возрасте от 28 до 46 лет, из них четверо ранее были неоднократно судимы за корыстные имущественные преступления. По данным следствия, обвиняемые причастны к вымогательству у граждан примерно 250 тысяч рублей. Проведено пятнадцать обысков, обнаружены и изъяты более 500 тысяч рублей, долговые расписки, мобильные телефоны, записные книжки с указанием фамилий и денежных сумм, ножи, копии паспортов», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Все задержанные по ходатайству следствия арестованы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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