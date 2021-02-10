Все задержанные уже взяты под стражу по решению суда Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске и Троицке оперативники уголовного розыска задержали пять человек, занимавшихся вымогательствами. У них изъяты крупные суммы денег, оружие и долговые расписки, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Задержаны пять человек в возрасте от 28 до 46 лет, из них четверо ранее были неоднократно судимы за корыстные имущественные преступления. По данным следствия, обвиняемые причастны к вымогательству у граждан примерно 250 тысяч рублей. Проведено пятнадцать обысков, обнаружены и изъяты более 500 тысяч рублей, долговые расписки, мобильные телефоны, записные книжки с указанием фамилий и денежных сумм, ножи, копии паспортов», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Все задержанные по ходатайству следствия арестованы.