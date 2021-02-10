В соцсетях назвали решение отменить масочный режим преждевременным
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Удмуртия и Чечня отменили обязательное ношение масок. В соцсетях регионы поддержали, хотя и с некоторым опасением, что ослабление противоэпидемиологических мер приведет к росту заболеваемости коронавирусом.
Ранее стало известно, что Чечня и Удмуртия стали первыми российскими регионами, в которых будет отменен обязательный масочный режим. По мнению пользователей соцсетей, такое решение хоть и выглядит правильным, однако может привести к существенному росту количества заболевших коронавирусом.
Многие поддерживают решение властей регионов
Пользователи опасаются, что решение отменить масочный режим приведет к росту числа заболевших
Некоторые задаются вопросом, как воспримет эту новость Роспотребнадзор
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