10 февраля 2021

Соцсети напугала отмена масочного режима в Чечне и Удмуртии. «Затишье перед бурей»

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, вконтакте, соцсети, мессенджеры, приложения для телефона, вк
В соцсетях назвали решение отменить масочный режим преждевременным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Удмуртия и Чечня отменили обязательное ношение масок. В соцсетях регионы поддержали, хотя и с некоторым опасением, что ослабление противоэпидемиологических мер приведет к росту заболеваемости коронавирусом.

Ранее стало известно, что Чечня и Удмуртия стали первыми российскими регионами, в которых будет отменен обязательный масочный режим. По мнению пользователей соцсетей, такое решение хоть и выглядит правильным, однако может привести к существенному росту количества заболевших коронавирусом.

Многие поддерживают решение властей регионов
Пользователи опасаются, что решение отменить масочный режим приведет к росту числа заболевших
Некоторые задаются вопросом, как воспримет эту новость Роспотребнадзор

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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