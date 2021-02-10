В соцсетях назвали решение отменить масочный режим преждевременным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Удмуртия и Чечня отменили обязательное ношение масок. В соцсетях регионы поддержали, хотя и с некоторым опасением, что ослабление противоэпидемиологических мер приведет к росту заболеваемости коронавирусом.

Ранее стало известно, что Чечня и Удмуртия стали первыми российскими регионами, в которых будет отменен обязательный масочный режим. По мнению пользователей соцсетей, такое решение хоть и выглядит правильным, однако может привести к существенному росту количества заболевших коронавирусом.

Многие поддерживают решение властей регионов

Пользователи опасаются, что решение отменить масочный режим приведет к росту числа заболевших

Некоторые задаются вопросом, как воспримет эту новость Роспотребнадзор