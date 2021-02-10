Свердловский завод продают через Avito за 180 млн рублей

Владельцы Серовского завода малой металлургии (Свердловская область) продают предприятие за 180 млн рублей. Объявление о поиске покупателя опубликовано на сайте Аvito.ru.
«Продается металлургический завод. ООО „Серовский завод малой металлургии“ — динамично развивающееся металлургическое предприятие уральского региона. Запуск производства осуществлен в 2004 году. Завод располагаются в 10 км от Серова. Производственные площади завода составляют более 25000 кв. м.» — сообщается в объявлении.
Предприятие продают как готовый бизнес. Среди активов завода цех основного производства, две печи, теплый цех, трехэтажное здание заводоуправления, общежитие, гараж, железнодорожный тупик и площадка для приема сырья. В объявлении также уточняется, что потребителями продукции завода являются НЛМК (Липецк), Златоустовский металлургический завод (Челябинская область), ЕВРАЗ НТМК (Нижний Тагил), Чусовской металлургический завод (Свердловская область), Ашинский металлургический завод (Челябинская область) и «ВМЗ Красный Октябрь» (Волгоград).
В сервисе данных СБИС указано, что единоличным владельцем предприятия является Мария Мелихова. Уставной капитал предприятия составляет миллион рублей. В 2019 году предприятие понесло убытки в 4,4 млн рублей.
По телефону, указанному в объявлении, уточнить информацию не удалось.Оператор сообщил, что данный вид связи недоступен для абонента. Получить оперативный комментарий на предприятии не удалось. В компанию был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.
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