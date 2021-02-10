10 февраля 2021
09 февраля 2021

Экс-главе администрации пермского губернатора нашли новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Пермь, маховиков анатолий
Анатолий Маховиков с июля 2020 года занимает должность генерального директора проектного офиса ГК «КОРТРОС» в Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший руководитель администрации губернатора Пермского края Анатолий Маховиков возглавит вновь формируемый комитет по строительству при региональной торгово-промышленной палате (ТПП). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«В комитет войдут представители строительного бизнеса Прикамья. Однако, состав комитета и главные направления деятельности пока не утверждены. Скорее всего, это произойдет на мартовском заседании правления пермской торгово-промышленной палаты», — рассказали в пресс-службе. Анатолий Маховиков пообещал прокомментировать ситуацию корреспонденту URA.RU позднее.

Маховиков с июля 2020 года занимает должность генерального директора проектного офиса ГК «КОРТРОС» в Перми. До этого являлся уполномоченным по защите прав предпринимателей, полпредом губернатора в краевом законодательном собрании, советником главы администрации губернатора, главой администрации губернатора — сити-менеджером.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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