В Москве радикально сокращают число коек для больных COVID

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Количество коек для больных коронавирусом в Москве уменьшилось до 9 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Около 4,7 тысячи коек для коронавирусных больных, размещенных в столичных больницах, выводят из обращения. Кроме того, к плановой работе возвращаются два стационара Москвы.

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек», — цитирует московский оперштаб по борьбе с инфекцией вице-мэра столицы Анастасию Ракову. По ее словам, к плановой работе вернулись два крупнейших стационара города, во время первой волны коронавируса перепрофилированных для борьбы с инфекцией.

По информации Раковой, прием коронавирусных больных останавливается в трех корпусах госпиталя в Сокольниках, Крылатском и АТЦ «Москва». Кроме того, уменьшат количество коек в больнице в Комунарке. Таким образом, общий фонд коек для коронавирусных больных в Москве уменьшится до девяти тысяч.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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