Для ликвидации пожара прибыли три экипажа пожарных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три автомобиля сгорели в Екатеринбурге на улице Февральской революции, рядом с башней «Исеть», деловым домом «Демидов» и свердловским заксобранием. Как сообщил URA.RU очевидец, на месте возгорания работают сотрудники МЧС.

«В качестве предварительной версии называют короткое замыкание. Однако опросы свидетелей и потерпевших все равно проводят», — сообщил очевидец. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что проверка по факту возгорания проводится, причину инцидента установит техническая экспертиза. «Сотрудники установят очевидцев инцидента и наличие камер наблюдения. Точная причина пожара будет определена в ходе пожарно-технической экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение», — прокомментировали в пресс-группе.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в дежурную службу в 12:04. На место происшествия выехали 3 машины и 8 пожарных. В 12:24 очаг возгорания был ликвидирован.

В деловом доме «Демидов» сотрудникам и арендаторам разослали сообщение в мессенджере с просьбой не волноваться из-за запаха горящей резины. «В офисах ДД „Демидов“ может ощущаться слабый запах горелой резины/пластика. На ул. Февральской революции произошло возгорание автомобилей — дым распространился по всему району и частично повлиял на запах забираемого для вентиляции помещений воздуха. Просим вас не паниковать, но сообщать о посторонних запахах сотрудникам УК для проведения дополнительных проверок», — гласит сообщение.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU