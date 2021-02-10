Ответственный за трудоустройство тюменцев остался без работы

Экс-директор Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Ирина Микрюкова уволилась в начале февраля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Региональный департамент труда и занятости населения ищет претендентов на должность директора Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района. Информация о вакансии размещена на официальном сайте ведомства. Ранее ЦЗН возглавляла Ирина Микрюкова. Она уволилась оттуда в начале февраля.

«Департамент труда и занятости населения Тюменской области проводит конкурс на замещение должности директора ГАУ ТО „ЦЗН города Тюмени и Тюменского района“. Требования к кандидатам, а также перечень необходимых документов размещен на официальном сайте департамента», — указано на сайте ведомства.

В приемной Центра занятости URA.RU сообщили, что Макрюкова покинула должность чуть больше недели назад. «Она уволилась в начале февраля. Обстоятельства увольнения мы не комментируем», — заявили там агентству. Получить оперативный комментарий Макрюковой агентству не удалось: номер ее телефона в открытом доступе отсутствует.

Среди требований к кандидатам на замещение вакантной должности — высшее образование, не менее двух лет стажа работы на руководящих должностях в органах службы занятости населения или других социально-трудовых сферах и отсутствие судимости. Зарплата руководителя не указывается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области по итогам 2020 года количество безработных выросло практически в пять раз. При этом вакансий также стало больше, а самая высокая потребность у работодателей региона — в водителях, сварщиках и бетонщиках.