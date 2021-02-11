Открытие ученых поставило под сомнение жизнь на Марсе

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Клипарт depositphotos.com, космос, земля, астрономия, планеты, марс
Хлороводород в атмосфере Марса исключает наличие на планете известной науке жизни Фото: depositphotos.com

Хлороводород в атмосфере Марса ставит под сомнение существование на ней биологических форм жизни. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института экономических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Хлористый водород, конечно, как-то наш энтузиазм по поводу существования форм жизни в том виде, как мы ее представляем на Земле, он, наверное, исключает», — цитирует Эйсмонта «Интерфакс». Однако, по словам ученого, на Марсе могут присутствовать другие, неизвестные современной биологии формы жизни.

Эйсмонт отметил, что наличие в атмосфере красной планеты хлороводорода не помешает дальнейшим исследованиям. По его словам, концентрация ядовитого газа не станет препятствием.

Хлороводород в атмосфере Марса зафиксировал космический аппарат Trace Gas Orbiter совместного российско-европейского проекта ExoMars-2016. Зафиксировал газ российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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