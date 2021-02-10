Инсайд: упразднение проблемного поселка в ЯНАО выгодно двум мэрам

Поселок Пурпе может войти в состав города Губкинского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В объединении поселка Пурпе с городом Губкинским лично заинтересованы два мэра — глава Пуровского района Антон Колодин и мэр Губкинского Андрей Гаранин. Об этом URA.RU рассказал источник во властных кругах ЯНАО. По его словам, оба чиновника хотят с помощью присоединения реализовать собственные проекты.

«Гаранин хочет воплотить в жизнь транспортный проект, а Колодин запустить стратегию развития поселений Пуровского района, которые давно нуждаются в реновации. Если жители проявляют инициативу, то почему бы и не использовать шанс получить от присоединения Пурпе к Губкинскому мультипликативный эффект», — поделился собеседник агентства.

По версии источника, после слияния Колодин попробует перераспределить свободные средства. «Он заинтересован в том, чтобы перенаправить бюджет на возрождение сельской местности и перезагрузку в сфере жилья, дорожной и коммунальной инфраструктуры в Тарко-Сале», — отметил инсайдер, добавив, что в ближайшее дни Колодин и Гаранин договорились о встрече. Получить официальный комментарий в мэриях Губкинского и Пуровского района к моменту публикации URA.RU не удалось.

Вместе с тем жители Пурпе уже высказались об идее объединиться с Губкинским. Согласно соцопросу властей Пуровского района, 60% респондентов ездят в Губкинский за покупками, 44% лечатся в больницах города, 43% — учатся там и работают. «За последнее десятилетие пурпейцам стала ближе бытовая и социальная инфраструктура Губкинского», — передали итоги опроса в пресс-службе района.

Ранее жители Пурпе обратились к вице-спикеру заксобрания ЯНАО Виктору Казарину с просьбой сделать Пурпе частью Губкинского. Поводом стала отдаленность поселка от райцентра Тарко-Сале, которая создает сложности в получении ряда услуг, в том числе медпомощи.