Врач раскрыл, когда в России отменят масочный режим

Летом масочный режим будет носить рекомендательный характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отменять одну из основных мер против распространения коронавирусной инфекции — масочный режим — в России нужно не раньше мая этого года. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере», — пояснил он РИА «Новости». Врач также считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится, когда везде будут проветриваться помещения и когда начнут работать кондиционеры, передает телеканал 360.

На данный момент в двух регионах России масочный режим носит не обязательный, а рекомендательный характер. Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался о том, что такое решение было принято после мониторинга эпидемиологической ситуации. Масочный режим отменен в Чечне и Удмуртии с начала февраля.