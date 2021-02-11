Врач раскрыл, когда в России отменят масочный режим

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Масочный режим. Челябинск, пенсионер, сиз, маска медицинская
Летом масочный режим будет носить рекомендательный характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Отменять одну из основных мер против распространения коронавирусной инфекции — масочный режим — в России нужно не раньше мая этого года. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере», — пояснил он РИА «Новости». Врач также считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится, когда везде будут проветриваться помещения и когда начнут работать кондиционеры, передает телеканал 360.

На данный момент в двух регионах России масочный режим носит не обязательный, а рекомендательный характер. Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался о том, что такое решение было принято после мониторинга эпидемиологической ситуации. Масочный режим отменен в Чечне и Удмуртии с начала февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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