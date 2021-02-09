Российский регион отказался от масочного режима

В Удмуртии масочный режим будет носить рекомендательный характер. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов во «ВКонтакте».
«Мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить. Первое и, наверное, самое главное. Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер», — сказал Бречалов. Он призвал жителей региона не прекращать использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.
В Удмуртии снимают еще ряд ограничений, связанных с коронавирусом. С 10 февраля общепит, кинотеатры, театры и другие культурно-досуговые учреждение будут работать в допандемийном режиме, разрешено проведение спортивных соревнований, число гостей, которых можно пригласить в ЗАГС увеличили до 20 человек, а родителям позволили посещать утренники в детсадах.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры по коронавирусу в России могут отменить только после вакцинации порядка 60% населения. Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева предположила, что от масок можно будет отказаться к концу весны, передает телеканал 360.
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