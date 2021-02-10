Онищенко высказался об отмене масочного режима в двух регионах РФ

Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решения об отмены масочного режима в двух регионах РФ было принято после мониторинга эпидемиологической ситуации. На сновании этого власти принимали решения об ослаблении ограничительных мер. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«В Чечне и в Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки», — рассказал Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей». По его словам, ответственные органы провели анализ уровня заболеваемости и дали властям рекомендации о послаблении режима.

Онищенко отметил, что нужно вырабатывать меры по сосуществованию с коронавирусом, а «не ждать от него милости». Главным рычагом для этого является вакцинация.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отменил в регионе масочный режим для тех, кто переболел коронавирусом или поставил вакцину. Однако он подчеркнул, что привитым следует носить маску еще несколько дней после вакцины. Чечня стала вторым регионом, в котором отменили масочный режим. 9 февраля это сделали власти Удмуртии.