Дмитрий Трынов уточнил, что хотел поддержать Анастасию Проскурину, которая зарабатывает 25 тысяч рублей, а не 80 тысяч Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Месячная зарплата старшего преподавателя Уральского федерального университета в 2019 году составила 27,8 тысячи рублей. Об этом рассказал трудящийся в этой должности Дмитрий Трынов в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

«Моя зарплата за 2019 год (2020 пока не выгружен в кабинет налогоплательщика, как только появится, я освежу свой пост) по справке 2 НДФЛ составляет 383 787 рублей. Минус 49 891 рубль НДФЛ. Итого на руки получается 27 824 рубля в месяц. Я — старший преподаватель, стаж преподавания 17 лет», — уточнил он.

Он уточнил, что хотел поддержать старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Новосибирской области Анастасию Проскурину, которая сообщила ранее, что зарабатывает 25 тысяч рублей, а не 80 тысяч. Этот вопрос стал предметом для обсуждения на совещании президента России Владимира Путина с федеральным правительством.

В пресс-службе УрФУ URA.RU сообщили, что вопрос финансовых аспектов нужно будет уточнить. Для этого в вузе попросили направить запрос. Как только редакция получит ответ, агентство опубликует его.

Ранее политологи в разговоре с URA.RU спрогнозировали, что после обсуждения зарплат преподавателей глава государства может запустить ревизию и по остальным «майским указам». Политолог-экономист Никита Масленников считает, что в ходе ревизии президент наверняка наткнется на другие недоработки, «которые ранее не вскрылись».

Фото: Дмитрий Трынов